Дарья Усачева о травме в 2021-м: «Звучит очень плохо, но это был прикольный, интересный опыт побыть в инвалидной коляске»

Экс-фигуристка Дарья Усачева рассказала о травме на Гран-при Японии-2021.

– Травмы в целом можно было избежать?

– Не берусь про это говорить. Я не специалист, чтобы говорить о том, как можно было бы это избежать. Если я начну говорить, то это будут какие-то мои догадки и домыслы. Как-то так получилось, что эта ситуация теперь не негатив в моей жизни, а просто как образ. Было и было.

Я вообще люблю с шуточной стороны рассматривать такое. Хотя мне в комментариях потом писали, это у меня психологическая травма. «Она шутит на эту тему, потому что это ее травмировало». Может быть… Но мне ок!

Нет такого, что я вспоминаю и плачу: «Как же так! Как же мне было плохо!» Раньше какое-нибудь видео в соцсетях могло вызвать плаксивую эмоцию, сейчас я смотрю на это абсолютно спокойно. Иногда я могу пошутить на эту тему, если контекст позволяет. И мне будет смешнее, чем другим, потому что другие все равно стараются быть толерантными и тактичными. Мне уже весело. Да мне и сразу было весело – почти сразу начала об этом шутить.

– Например?

– Все шутили про коляску, и я сама – про колеса, «первый шаг». Эти шутки помогали мне психологически. Это был классный опыт, ко мне приезжали ребята, я многое в своей жизни переосмыслила. Звучит очень плохо, но это был прикольный, интересный опыт побыть в инвалидной коляске. Находилась в ней месяца два.

– Что ты переосмыслила?

– В целом, почему так случилось. Это если уходить в философию. Для чего мне это надо? А что дальше? Просто погрузилась в себя, поняла свои чувства, ощущения, эмоции. Это все привело к бОльшему понимаю себя. Больше времени наедине с собой – хорошая возможность узнать себя получше.

– Сейчас та травма дает о себе знать? Не болит?

– Сложно сказать… Но о травме я не забыла. Редко бывает такое ощущение, будто игла сквозь связку проходит, схватывает, что я аж сгибаюсь – спазм болючий. И отпускает, а потом на месяц об этом забываешь. Полминутки потерпел и забыл. Иногда пощелкивает, но в целом это не беспокоит. Разве что какие-то отголоски бывают, – сказала Усачева .