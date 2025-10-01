  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дарья Усачева о жизни в Пекине: «Заказала картину по номерам с собором Василия Блаженного. Повесила, теперь смотрю, вспоминаю и плачу»
Дарья Усачева о жизни в Пекине: «Заказала картину по номерам с собором Василия Блаженного. Повесила, теперь смотрю, вспоминаю и плачу»

Экс-фигуристка Дарья Усачева рассказала, что скучает по России.

С этого лета Усачева работает детским тренером в Пекине.

– По дому скучаешь?

– По вечерам я стала гулять, пока по телефону разговариваю с родными и друзьями. Когда совсем было скучно, заказала картину по номерам на ТаоБао, на ней был изображен собор Василия Блаженного и написано «Moscow. Russia». Я ее сделала, повесила, теперь смотрю, вспоминаю и плачу.

В общем, у меня начался «Homesick». Сначала я скучала по родным, друзьям, а теперь еще и именно по городу. Поняла, что не смогла бы жить в другой стране. Все-таки Москва — это максимально комфортный для меня город, мой дом. Уже скучаю именно по этому месту и думаю, куда бы сходила.

– И куда?

– В первую очередь я бы поехала к лучшей подруге домой. А если про места, то все бы охватила постепенно, – сказала Усачева.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoДарья Усачева
logoсборная России
женское катание
