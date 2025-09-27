Петросян о контрольных прокатах: «Чувствовала поддержку, большое спасибо всем. Здесь намного спокойнее, чем в Пекине, здесь родные люди»

Аделия Петросян рассказала, что сейчас восстанавливает прыжковый контент.

«Как прошло межсезонье? Отдохнула очень хорошо. Потом начинала хорошо, но дальше были некоторые моменты, трудности, но уже все сказали, так что не будем к этому возвращаться. Сейчас работаем дальше. Восстанавливаем все что когда-то было», – сказала фигуристка.

Также Аделия поделилась ощущениями от выступления на контрольных прокатах. Фигуристка представила в Санкт-Петербурге короткую программу под песни Майкла Джексона.

Ранее с этой программой Петросян выступила на олимпийском отборе в Пекине, где заняла первое место и отобралась на Олимпиаду-2026.

«Я чувствовала поддержку. Именно благодаря ей я смогла собраться после лутца и сделать каскад. Спасибо большое всем за поддержку. Конечно, здесь намного спокойнее, чем в Пекине. Здесь практически родные все люди.

В Питере выступала много раз. И люди здесь приходят не в первый раз. Такая хорошая поддержка, наверное, из-за этого я и подрасслабилась немного», – приводит слова фигуристки «Чемпионат.сom».

«Я рада вернуться в более родную атмосферу, после предыдущего старта немного уставшая, так что результат такой сегодняшний. Сильно расстроилась? Да нет. Наверное, это плохо.

Тяжело было выступать после перелета из Китая? Пока акклиматизация еще есть, очень хочу спать все время. Все самое сложное я сделала, теперь главная задача – восстанавливаться, лечиться», – добавила фигуристка.

