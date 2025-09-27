Гуменник об олимпийском отборе: «Вернуться на международную арену – это была моя мечта. Иностранцы были доброжелательны, помогали»

Петр Гуменник поделился впечатлениями от олимпийского отборочного турнира.

Фигурист выступил на квалификационных соревнованиях в Пекине в нейтральном статусе. Он занял первое место и отобрался на Олимпиаду-2026.

Сегодня Гуменник представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу под музыку из фильма «Парфюмер».

«Не мог пропустить выступление в родном городе для любимых зрителей. Хотел порадовать болельщиков.

Очень плотные эмоции от Пекина. 10 из 10. Был рад вернуться на международную арену, отобраться на Олимпиаду. Это была моя мечта! Иностранцы были рады меня видеть, были доброжелательны, помогали», – сказал спортсмен.

