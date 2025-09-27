Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»

Глеб Лутфуллин доволен на 70% своим выступлением на контрольных прокатах.

Серебряный призер чемпионата России представил короткую программу в Санкт-Петербурге. Он вышел на лед под песню All the Lies в исполнении OWEEK и Антона Токарева

«Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад. Сначала хотели сделать короткую программу с Байкала, но после последних событий в жизни решили сделать такую музыку», – заявил Лутфуллин .

В короткой программе фигурист выполнил четверной тулуп (степ-аут), тройной аксель и четверной сальхов.