Татьяна Тарасова: «Не считаю, что Гуменнику нужно катать облегченный вариант произвольной на контрольных прокатах»

Татьяна Тарасова сообщила, что будет присутствовать на контрольных прокатах.

– Я приехала в Петербург и хочу завтра посмотреть новые короткие программы, которые фигуристы подготовили на будущий год.

– Как вы думаете, как выступят Аделия Петросян и Петр Гуменник на Олимпиаде?

– Они отобрались на Олимпиаду и поедут туда от нашей страны. Выступили выдающимся образом, сделали то, что было запланировано. По поводу турнира – нужно смотреть и готовиться. Они очень сильные, – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова. 

Также она выразила мнение, что Гуменнику не нужно облегчать контент на контрольных прокатах. На олимпийском отборочном турнире фигурист зашел в произвольной программе на пять четверных, из которых чисто исполнил два. 

«Я не его тренер. Как они с тренером решат, так и будет катать. Лично я не считаю, что ему нужно будет катать облегченный вариант», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
