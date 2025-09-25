Эмбер Гленн: «Тройной аксель – по-прежнему один из моих самых надежных прыжков. Но два акселя в произвольной сделать было бы сложно»

Эмбер Гленн рассказала о новой программе и исполнении тройного акселя.

Американская фигуристка получила за прокат короткой программы 73,69 балла на турнире Nebelhorn Trophy .

«Цель на этот старт – показать новые программы. Прошлый сезон меня многому научил, и один из уроков – помнить, что впереди много стартов. Мое тело уже не так хорошо реагирует на повышенную нагрузку – нет-нет, я не травмирована, просто я пятый год прыгаю тройной аксель, и это сказывается на суставах. Так что приходится быть более осторожной в прокате.

С самим тройным акселем проблем нет, это по-прежнему один из моих самых надежных прыжков. Мы думали вставить в произвольную программу два тройных акселя, но поняли, что это сложно будет сделать.

Для этого мне пришлось бы прыгать его на тренировках в полтора раза чаще, а это уже травмоопасно. Сегодня на тренировке почему-то разладился каскад, но это редко случается, так что пока особой причины для тревоги нет.

Для короткой мы выбрали музыку Мадонны – ее посоветовала Кейтлин Уивер. Мне очень повезло: над хореографией я работала с одним из танцором самой Мадонны, мы специально ездили в Нью-Йорк и учили с ней движения и разные фишки.

Для платья я тоже вдохновлялась костюмами Мадонны – к сожалению, идею корсета с конусообразными чашками пришлось отвергнуть, потому что я вряд ли могла в нем нормально группироваться в прыжке, ха-ха. Но мне кажется, нам удалось передать дух ее клипов», – сказала Гленн корреспонденту Спортса Майе Багрянцевой.