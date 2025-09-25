  • Спортс
Минерва Фабьен Хазе: «Костюмы на сезон нам помогла оплатить Катарина Витт. У нас не хватало денег на новые – федерация это не оплачивает»

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин рассказали о помощи Витт с костюмами.

Слова немецких фигуристов передает корреспондент Спортса’’ Майя Багрянцева.

Пара идет второй после короткой программы на турнире Nebelhorn Trophy в Германии.

Хазе: Это был неплохой старт, конечно, еще над многим надо работать, но мы довольны. Чувствуется, что сезон олимпийский – все пары уже очень хорошо готовы, расслабляться нельзя.

Володин: Конечно, мы пока готовы не на сто процентов, это первый старт сезона. К новым программам еще надо привыкнуть. Мы много работали над короткой, неоднократно ее переделывали – так что пока ее до конца не вкатали.

Еще признаюсь: мы оба сегодня очень нервничали, ноги были ватные в какой-то момент. Когда я стрессую, я тороплюсь в программе, поэтому мы и разошлись немного на вращении. Но так всегда после межсезонья, ничего, скоро привыкнем.

Хазе: Костюмы на этот сезон нам помогла оплатить Катарина Витт. Мы с ней познакомились недавно, и сейчас она делится с нами своим олимпийским опытом, мы гордимся, что она стала нашим ментором.

Летом она спросила нас, чем еще она может нам помочь – и так получилось, что у нас как раз не хватало денег на новые костюмы. Немецкая федерация это не оплачивает, так что этот вопрос мы решаем самостоятельно. Мы ей очень благодарны за поддержку.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
