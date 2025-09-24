Распалась пара Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева. Их признавали лучшими новичками прошлого сезона

Распалась пара Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева.

«Пара Гейниш и Чигирева распалась. Партнер завершил карьеру, Екатерина планирует продолжать кататься», – сообщил источник.

В 2024 году Гейниш и Чигирев перешли из России в сборную Узбекистана. В прошлом сезоне пара взяла серебро на Skate Canada, выиграли зимние Азиатские игры и получили квоту на Олимпиаду-2026 в Милане.

На ЧМ-2025 заняли десятое место, а после сезона получили премию ISU Skating Awards как лучшие новички.

