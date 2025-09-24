17

Распалась пара Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева. Их признавали лучшими новичками прошлого сезона

Распалась пара Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева.

«Пара Гейниш и Чигирева распалась. Партнер завершил карьеру, Екатерина планирует продолжать кататься», – сообщил источник.

В 2024 году Гейниш и Чигирев перешли из России в сборную Узбекистана. В прошлом сезоне пара взяла серебро на Skate Canada, выиграли зимние Азиатские игры и получили квоту на Олимпиаду-2026 в Милане.

На ЧМ-2025 заняли десятое место, а после сезона получили премию ISU Skating Awards как лучшие новички.

От бронзы чемпионата Москвы до медали Гран-при Канады за год: путь парня Медведевой и его партнерши

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Екатерина Гейниш
Дмитрий Чигирев
пары
сборная Узбекистана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Акопова о турнире в Пекине: «Первые два дня были на стрессе, думали, что не сможем выступить. Нам не прилетел багаж»
8вчера, 14:52
Расписание Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе: там выступят Левито, Гленн, Бричги, Фурнье-Бодри и Сизерон, Хазе и Володин
17вчера, 06:14
Гуменник, Дикиджи, Петросян, Горбачева, Мишина и Галлямов – в предварительном списке участников контрольных прокатов («Невская фигурка»)
7222 сентября, 09:48
Главные новости
Марк Кондратюк попал в базу «Миротворца»
1357 минут назад
Дмитрий Чигирев стал тренером в группе Ирины Смирновой
5сегодня, 06:27
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Калугина, Ван Ихань, Мураками, Ким Ю Сон покажут короткие программы
сегодня, 06:11
Гран-при среди юниоров. Мин Гю Со, Блэкуэлл, Мори и Супаташвили выступят с короткими программами
сегодня, 06:11
Турнир памяти Гринькова. Яметова, Захарова, Нелюбова выступят по взрослым, Дзепка, Стрельцова, Парсегова – по юниорам
19сегодня, 06:11
«Спасибо болельщикам по всему миру». Хендрикс поблагодарила за поддержку после восстановления от травмы
6вчера, 20:51
Короткая программа Самсонова поставлена под музыку к фильму «Миссия невыполнима»
20вчера, 17:49Видео
Донован Каррильо: «Гуменник – очень сбалансированный фигурист, у которого есть все. Я очень рад, что россияне оказались в Пекине»
9вчера, 17:29
Каррильо о работе с Дудаковым и Глейхенгаузом: «Это было 4 года назад, но я детально помню те уроки. До сих пор использую их методики в тренировках»
10вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир памяти Гринькова. Савосин, Ковалев, Федоров выступят по взрослым, Лазарев и Лукин – по юниорам
2сегодня, 06:11
Ковтун о Гуменнике и Петросян: «У нас очень сильные спортсмены, они конкурентоспособные на самом высоком уровне»
121 сентября, 16:14
Инна Гончаренко: «Программы Гуменника произвели огромное впечатление. Он очень хороший катальщик, красивый, артистичный парень»
121 сентября, 12:16
Лидия Иванова: «Желаю Петросян выиграть Олимпийские игры. О втором месте даже думать не хочу»
2020 сентября, 19:31
Погорилая о победе Петросян: «Главное, чтобы наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. А прокат был шикарный»
520 сентября, 19:22
Трусова о тренерских подходах: «Не люблю, когда перебор похвалы. Нравится четкий рабочий процесс, требовательность без жесткости»
320 сентября, 19:07
Боброва о Петросян: «Самое главное – это здоровье, а также доехать до Олимпийских игр и выступить там еще лучше, чем сегодня и вчера»
20 сентября, 18:49
Александра Трусова: «Ребенок прекрасно спит днем, дает мне делать свои дела. Но ночью не спит. Муж всегда помогает, старается, когда есть возможность»
1620 сентября, 18:12
Трусова о Петросян и Гуменнике: «Рада, что наших спортсменов допустили. Они большие молодцы, что вышли на мировую арену и показали себя»
220 сентября, 18:01
«Думаю, Гуменник и Петросян могут смело бороться за олимпийское золото». Ишмуратова о фигуристах
1120 сентября, 15:52