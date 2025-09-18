Петросян исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад флип-тулуп на тренировке на олимпийском отборе
Аделия Петросян чисто откатала программу без трикселя на тренировке на отборе к ОИ.
Об этом сообщает корреспондент Спортса’’ Мария Селенкова.
Петросян на тренировке в Пекине откатала короткую программу, без ошибок исполнив двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип-тройной тулуп.
Соревнования женщин в короткой программе – в пятницу в 13:00 мск.
Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине. Теперь заменить ее на Горбачеву невозможно
Опубликовал: Вячеслав Самбур
Источник: Спортс’‘
