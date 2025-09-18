Софья Федченко: «Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Горбачевой на место основной спортсменки!»

Софья Федченко назвала фейком новость, что она просила заменить Петросян на Горбачеву.

Накануне об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Тренер опровергла информацию о том, что предлагала сделать основной спортсменкой на олимпийскую квалификацию свою ученицу Алину Горбачеву.

«Обычно я ничего не комментирую, но это за гранью моего терпения. Данная информация является фейком.

Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Алины на место основной спортсменки!

Более того, в начале августа на тренировочном сборе во Франции произошло столкновение Алины и другого взрослого спортсмена, в результате чего Алина получила травму – глубокий порез левой ноги.

Ей наложили швы и отстранили от тренировок на 3 недели. Алина вышла на лед только 24 августа, сейчас идет активное восстановление формы и четверных прыжков!» – написала Федченко.

Аделия Петросян уже вышла на первую тренировку в Пекине, теперь ее замена невозможна.

