Софья Федченко: «Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Горбачевой на место основной спортсменки!»
Накануне об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Тренер опровергла информацию о том, что предлагала сделать основной спортсменкой на олимпийскую квалификацию свою ученицу Алину Горбачеву.
«Обычно я ничего не комментирую, но это за гранью моего терпения. Данная информация является фейком.
Я не обращалась в ФФККР ни с какими просьбами о замене или рассмотрении Алины на место основной спортсменки!
Более того, в начале августа на тренировочном сборе во Франции произошло столкновение Алины и другого взрослого спортсмена, в результате чего Алина получила травму – глубокий порез левой ноги.
Ей наложили швы и отстранили от тренировок на 3 недели. Алина вышла на лед только 24 августа, сейчас идет активное восстановление формы и четверных прыжков!» – написала Федченко.
Аделия Петросян уже вышла на первую тренировку в Пекине, теперь ее замена невозможна.
