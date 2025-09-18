Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине. Теперь заменить ее на Горбачеву невозможно
Аделия Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине.
Это означает, что теперь заменить ее на Алину Горбачеву (например, в случае травмы) будет невозможно.
Если Петросян отберется на Олимпиаду-2026 в Милане, то на Играх сможет выступить только она сама – лицензия на участие именная.
Олимпийская квалификация пройдет с 19 по 21 сентября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
