Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине. Теперь заменить ее на Горбачеву невозможно

Аделия Петросян вышла на тренировку перед олимпийским отбором в Пекине.

Это означает, что теперь заменить ее на Алину Горбачеву (например, в случае травмы) будет невозможно.

Если Петросян отберется на Олимпиаду-2026 в Милане, то на Играх сможет выступить только она сама – лицензия на участие именная.

Олимпийская квалификация пройдет с 19 по 21 сентября.