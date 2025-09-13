  • Спортс
Анна Щербакова: «Сложные отношения с питанием были. Но тренеры не заглядывали в тарелки, это ответственность каждого спортсмена»

Фигуристка Анна Щербакова рассказала, отслеживали тренеры ее питание.

– На протяжении 10 лет у меня было одно расписание. Это очень важно для достижения наивысших результатов. Очень важна дисциплина. Сейчас сложно придерживаться графика, потому что бывают перелеты, смены часовых поясов, ночные репетиции.

– А если говорить о питании?

– Сложные отношения с питанием были. Постоянно в поисках идеального баланса. Хочется урвать что-то вкусное, но должно быть правильное и рациональное питание. Были определенные ограничения. Но тренеры не следили за питанием ни до, ни после соревнований. Они не заглядывали к нам в тарелки, это ответственность каждого спортсмена. Главное соблюдать вес.

– Овечкин говорил, что может после матча употребить алкоголь. В фигурном катании такое возможно?

– В женском фигурном катании выступают в том числе спортсменки до 18 лет. Поэтому это не совсем уместный вопрос, – сказала олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спорт-Экспресс
