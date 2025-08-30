Москвина о распаде пары Камалдинова – Родионов: «Если мы делаем изменения в составе команды, это продиктовано насущной необходимостью»

Тренер Тамара Москвина высказалась о распаде пары Камалдинова – Родионов.

Альбина Камалдинова и Дмитрий Родионов выступили на контрольных прокатах юниорской сборной России на прошлой неделе. После этого Родионов разместил объявление о поиске новой партнерши.

«Тренерский коллектив нашего клуба решает, каким образом продолжать совершенствовать мастерство наших спортивных пар.

Если мы делаем изменения в составе команды, в составе пары, то это продиктовано насущной необходимостью», – сказала Москвина .