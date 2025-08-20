Умер спортивный врач Виктор Аниканов, работавший с фигуристами.

Спортивный врач Виктор Аниканов скончался в возрасте 83 лет.

Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Аниканов работал врачом сборной СССР по конькобежному спорту (1971–1976, 1980–1989), по футболу (1976–1980), а также в сборных СССР и России по фигурному катанию, на которое пришелся самый длительный период его карьеры (1989–2021).

«ФФККР выражает искренние соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Виктора Ивановича Аниканова.

Виктора Ивановича будет помнить не одно поколение фигуристов. Он был врачом от Бога, прекрасным диагностом, специалистом и человеком, одно присутствие которого рядом со спортсменами давало силы и надежду, что все будет хорошо!

Он умел врачевать «словом», чем заслужил доверие и искреннее уважение спортсменов! Светлая память о Викторе Ивановиче Аниканове будет жить в наших сердцах…» – говорится в сообщении федерации.