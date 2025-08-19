19

Александра Трусова: «Кажется, я готова к своему первому «мамскому» рекомендательному посту. Скоро будет!»

Александра Трусова анонсировала свой первый «мамский» рекомендательный пост.

6 августа у фигуристки родился сын.

«Решила поделиться тем, что реально оказалось полезным в первые недели с малышом. Наш опыт с одеждой, кроваткой, сосками, подгузниками и уходом – и, кажется, я готова к своему первому «мамскому» рекомендательному посту 💛 Скоро будет! А пока расскажите, какие находки были у вас? Особенно для малышей – очень интересно», – написала Трусова в своем телеграм-канале.

«Нам рекомендовали пока что не сильно много ему давать соску, потому что может отказаться от груди. Но он отказывается от соски, потому что ему лучше грудь. <...> Скоро соберу подборку того, что нам пригодилось, ждите пост», – сказала Трусова на видео, прикрепленном к посту.

«Родила!» Что еще мы знаем о Трусовой-маме

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
