Чемпионы США Ефимова и Митрофанов в произвольной программе исполнят трибьют Гордеевой и Гринькову

Чемпионы США Ефимова и Митрофанов посвятили программу Гордеевой и Гринькову.

Об этом они рассказали в соцсети. 

«Произвольная программа Алисы и Миши «Love Story» – это искренняя дань памяти двукратным олимпийским чемпионам, легендарным Кате Гордеевой и Сергею Гринькову, нашим настоящим кумирам в фигурном катании. 

В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но их наследие продолжает вдохновлять нас. 

Мы счастливы, что Катя приняла участие в работе над программой», – говорится в сообщении фигуристов и их тренерской команды. 

Алиса Ефимова с 2015 по 2020 год выступала за Россию, после этого перешла в сборную Германии. В 2023 году встала в пару с американцем Мишей Митрофановым. Они являются действующими чемпионами США.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алисы Ефимовой
Миша Митрофанов
пары
logoСергей Гриньков
Алиса Ефимова
logoсборная США
logoЕкатерина Гордеева
