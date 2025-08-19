Чемпионы США Ефимова и Митрофанов в произвольной программе исполнят трибьют Гордеевой и Гринькову
Чемпионы США Ефимова и Митрофанов посвятили программу Гордеевой и Гринькову.
Об этом они рассказали в соцсети.
«Произвольная программа Алисы и Миши «Love Story» – это искренняя дань памяти двукратным олимпийским чемпионам, легендарным Кате Гордеевой и Сергею Гринькову, нашим настоящим кумирам в фигурном катании.
В этом году исполняется 30 лет со дня смерти Сергея, но их наследие продолжает вдохновлять нас.
Мы счастливы, что Катя приняла участие в работе над программой», – говорится в сообщении фигуристов и их тренерской команды.
Алиса Ефимова с 2015 по 2020 год выступала за Россию, после этого перешла в сборную Германии. В 2023 году встала в пару с американцем Мишей Митрофановым. Они являются действующими чемпионами США.
