Сизерон и Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа во Франции: «С нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы»
Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа турниром во Франции.
29-30 августа танцевальный дуэт представит программы на French Masters в Виллар-де-Ланс. Осенью они планируют выступить на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, на этапах Гран-при во Франции и Финляндии.
Олимпийский чемпион Сизерон и призер этапов Гран-при Фурнье-Бодри образовали дуэт перед началом нового сезона.
«Мы в предвкушении от старта нашего соревновательного сезона!
Надеемся увидеть вас на всех соревнованиях и с нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы!» – написал Сизерон в соцсети.
Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, а Фурнье-Бодри – с Николаем Соренсеном.
Мода на камбэки в фигурном катании: вот и соперница Загитовой возвращается
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Гийома Сизерона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости