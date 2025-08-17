  • Спортс
  • Сизерон и Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа во Франции: «С нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы»
Сизерон и Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа во Франции: «С нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы»

Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри начнут сезон 29 августа турниром во Франции.

29-30 августа танцевальный дуэт представит программы на French Masters в Виллар-де-Ланс. Осенью они планируют выступить на Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе, на этапах Гран-при во Франции и Финляндии.

Олимпийский чемпион Сизерон и призер этапов Гран-при Фурнье-Бодри образовали дуэт перед началом нового сезона.

«Мы в предвкушении от старта нашего соревновательного сезона!

Надеемся увидеть вас на всех соревнованиях и с нетерпением ждем возможности показать всем наши новые программы!» – написал Сизерон в соцсети.

Ранее Сизерон выступал в дуэте с Габриэлой Пападакис, а Фурнье-Бодри – с Николаем Соренсеном.

Мода на камбэки в фигурном катании: вот и соперница Загитовой возвращается

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: инстаграм Гийома Сизерона
logoсборная Франции
танцы на льду
Лоранс Фурнье-Бодри
logoГийом Сизерон
