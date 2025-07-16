Евгений Писарев будет единственным кандидатом на выборах главы Федерации фигурного катания Москвы
На выборах главы Федерации фигурного катания Москвы будет один кандидат.
Как пишет ТАСС, единственным претендентом на пост станет Евгений Писарев. Выборы пройдут 26 июля на внеочередной конференции.
С 2022 года федерацию возглавлял Антон Абдурахманов. В январе 2025-го сообщалось, что он проходит по уголoвному делу о хищении денежных средств при заключении государственных кoнтрактов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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