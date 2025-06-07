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Боброва о любительском фигурном катании: «Ждем возвращения международных стартов. У нас очень высокий уровень»

Боброва заявила о высоком уровне любительского фигурного катания в России.

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва – президент Ассоциации развития массового фигурного катания (АРМФК).

«Любительское фигурное катание в России существует около 20 лет, и сейчас при создании АРМФК стартов стало еще больше.

Спасибо всем организаторам, любителям, тренерам, кто раньше этим занимался. Это была огромная работа, были международные старты. Мы очень ждем возвращения международных стартов, как и профессионалы. Я уверена, что у нас очень высокий уровень любителей. Мы так же, как и спорт высших достижений, сразу начнем выигрывать все медали, поэтому очень ждем», – сказала Боброва.

Также она рассказала, что предлагала тренерам по танцам на льду рассмотреть вариант привлечения танцорш без партнеров к любительским соревнованиям.

«Многие знают, что в танцах на льду очень сложно найти партнера. Много классных девчонок в ожидании партнера катаются по одному. У самих спортсменок и их родителей порой заканчивается терпение. Чтобы привлекать партнеров, не останавливаться в развитии своего мастерства и не выходить из соревновательной атмосферы, в любителях есть прекрасный вид – танцы‑соло. Для уровня профессионалов – это «Мастер Элит» или «Мастер», если у девочек нет спортивных разрядов.

Правила там существует относительно профессионального спорта. Танцорша должна сделать твизлы и вращения. Поддержек нет, но их заменяют сложные спирали.

Я провожу очень много переговоров с тренерами: с Александром Жулиным, Алексеем Горшковым, Анжеликой Крыловой и всеми нашими прекрасными тренерами в танцах на льду, чтобы этих девочек готовить к выступлению в соло‑танцах. Снял видео выступления, показал потенциальному партнеру – если девочка понравилось, приходишь на пробы.

Бытует мнение и страх, что девочки останутся в любителях и не захотят искать партнера, поэтому спорт высших достижений будет терять потенциально хороших танцорш. На что я смеюсь и улыбаюсь, говоря: «Вы не представляете, как девочка все равно всю жизнь будет ждать партнера». Но есть возможность ждать в соревновательной атмосфере и продолжать расти. Они в любителях не останутся, если найдут партнера», – добавила Боброва.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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