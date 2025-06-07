Алексей Ягудин: «С годами ценности меняются. Раньше я думал: что может быть круче олимпийской медали? Теперь главное – семья»

Алексей Ягудин рассказал, что с годами семья стала для него главной ценностью.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию принял участие в «Забеге на Никольской», где выступил на дистанции 60 м.

– В этих соревнованиях участвуют иностранные спортсмены. Насколько сильно это влияет на развитие легкой атлетики и на ситуацию вокруг допуска россиян на международные старты?

– Я не думаю, что участие иностранцев в этом мероприятии хоть как‑то может повлиять на исход, на появление или непоявление наших спортсменов на мировых площадках. У этого мероприятия есть немножко другой посыл. Популяризировать легкую атлетику. И, собственно, как и в предыдущие годы, такие мероприятия происходят. Лучше вот так, нежели бездействовать.

– На сегодняшний день легкая атлетика попадет в топ-5 спорта в России?

– Хоккей, футбол, фигурное катание, баскетбол. Бои вообще не могу смотреть, мне тяжело. Ну, может быть, не в топ‑5, но топ‑10 точно.

– Ваша любимая медаль?

– Две дочки. В 2002 году и в течение следующих лет я думал: «Что может быть круче олимпийской медали?» Особенно когда ты с ней ходишь на протяжении недели. Это правда!

Я открывал куртку и смотрел на нее. Думал: «О, она!», закрыл куртку. Потом иду и опять открываю куртку, думаю: «Не, она все-таки здесь». Это правда было какое‑то невероятное ощущение.

С годами просто ценности и жизненный акцент меняются. Раньше ценностью была олимпийская золотая медаль, сейчас она непонятно где. Теперь главное — семья, – сказал Ягудин.