Ирина Роднина: «Никаких шансов получить допуск через СAS у фигуристов не было, потому что ISU принял окончательное решение»

Роднина считает, что у российских фигуристов не было шансов оспорить недопуск.

Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.

«Никаких шансов получить допуск через СAS не было. В нынешней ситуации сложно рассчитывать на какую-то победу в этом деле, потому что ISU принял окончательное решение.

Это решение долго и мучительно принимали», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.