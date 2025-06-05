Ирина Роднина: «Никаких шансов получить допуск через СAS у фигуристов не было, потому что ISU принял окончательное решение»
Роднина считает, что у российских фигуристов не было шансов оспорить недопуск.
Международный союз конькобежцев (ISU) отказал в нейтральном статусе спортивным парам и танцевальным дуэтам из России. По информации «СЭ», никто из фигуристов не оспорил решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок подачи апелляций истек 4 июня.
«Никаких шансов получить допуск через СAS не было. В нынешней ситуации сложно рассчитывать на какую-то победу в этом деле, потому что ISU принял окончательное решение.
Это решение долго и мучительно принимали», — заявила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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