Тарасова о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Тенденция такая – нас мочить»
Тарасова высказалась о недопуске россиян к международным стартам и Олимпиаде.
«Тенденция такая – нас мочить», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катаниаю Татьяна Тарасова.
Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент возможность отобраться на Игры получили только представители фигурного катания, конькобежного спорта и ски-альпинизма.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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