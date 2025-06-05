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Тарасова о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Тенденция такая – нас мочить»

Тарасова высказалась о недопуске россиян к международным стартам и Олимпиаде.

«Тенденция такая – нас мочить», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катаниаю Татьяна Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент возможность отобраться на Игры получили только представители фигурного катания, конькобежного спорта и ски-альпинизма. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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Р-Спорт
отстранение и возвращение России
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