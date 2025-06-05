Тарасова о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: «Тенденция такая – нас мочить»

Тарасова высказалась о недопуске россиян к международным стартам и Олимпиаде.

«Тенденция такая – нас мочить», – заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катаниаю Татьяна Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо. На данный момент возможность отобраться на Игры получили только представители фигурного катания, конькобежного спорта и ски-альпинизма.