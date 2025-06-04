Елизавета Шичина возобновила ледовые тренировки после операции на ноге
Фигуристка Елизавета Шичина, выступающая в танцах на льду с Павлом Дроздом, возобновила полноценные тренировки после операции на ноге.
Об этом сообщила тренер дуэта Ксения Румянцева.
«Елизавета вышла на лед. Мы начали сезон, началась полноценная работа!» – сказала Румянцева.
В сезоне‑2024/25 Шичина и Дрозд заняли 10‑е место на чемпионате России. С финала Гран-при страны они снялись из-за травмы партнерши.
«Ребенок лежал в центре спасения конечностей, это было ужасно». Румянцева о травме Шичиной
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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