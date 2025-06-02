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Елизавета Шанаева: «Кто-то решил, что это я увела Артющенко из пары. Наоборот, для меня его сообщение стало полной неожиданностью»

Елизавета Шанаева рассказала, почему не сложился их дуэт с Евгением Артющенко.

Артющенко в паре с Василисой Григорьевой – чемпион России среди юниоров в танцах на льду 2025 года. В марте стало известно о распаде их дуэта. Евгений начал совместные тренировки с Шанаевой, но вскоре они разошлись. Фигурист вновь встал в пару с Григорьевой.

— Много ли было у тебя вариантов после расставания с Павлом Дроздом?

— Достаточно много. Один партнер написал мне 31 декабря, была бы красивая история, если бы у нас в итоге получилось. Думаю, он прочитает это интервью и поймет, ему будет приятно.

Не хочу никого обидеть, но лучше всего у нас получалось с Женей Артющенко — мы подходили друг к другу по типажу, катанию. Было сложно пробовать с ним силы в другой группе, нужно было перестраиваться, я ходила на дополнительные занятия. Но мне все это нравилось, ведь я каталась не одна, а с партнером.

Мы пробовали новые элементы для постановок программ, они были достаточно интересными. Также было интересно поработать с акробатами. Работа кипела: мы выбирали музыку, рассматривали, как будем проводить сборы.

Кстати, Женя написал мне первым. С чего-то кто-то вдруг решил, что это я увела его из пары. Наоборот, для меня его сообщение стало полной неожиданностью, даже не сразу его заметила.

Мы работали чуть меньше месяца, в итоге Женя вернулся к своей прежней партнерше. Ситуация грустная, но мы друг друга услышали. Не было каких-то недомолвок. Мне было чисто по-человечески приятно, что он столько раз передо мной извинялся.

— У себя в телеграм-канале ты рассказала, что расставание случилось из-за нюансов, которые «поставили многих в шок». О чем речь?

— Они же расставались по личным причинам. И по личным причинам потом сошлись. Для меня это непонятно. Когда я только перешла в танцы на льду, мне сразу сказали, что отношения в паре должны быть только партнерскими. Нужно заботиться друг о друге, проявлять ответственность и не позволять себе лишнего.

Редко бывает так, что дуэт достигает успеха, являясь парой в жизни. Да, бывают исключения, причем феерично успешные, как Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но я придерживаюсь позиции, что нужно не переходить эту границу. Нельзя переносить личное на лед, а вне льда мне хочется отдохнуть, побыть наедине с собой, — сказала Шанаева. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
Василиса Григорьева
танцы на льду
logoЕлизавета Шанаева
Евгений Артющенко
logoсборная России
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