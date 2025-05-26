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Дмитрий Соловьев рассказал, как ему подсыпали соль в коньки: «Потом невозможно было кататься, ты чувствовал, что ногу разъедает»

Фигурист Дмитрий Соловьев рассказал, как ему подсыпали соль в коньки.

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в команде, бронзовый призер ЧМ-2013 в танцах на льду стал гостем  «Шоу Воли» на ТНТ.

– Кстати, про внутреннюю злость. Слышал, что фигуристы пытаются как-то навредить друг другу перед соревнованиями. Вы сталкивались с этим? Говорят, даже воду оставить нельзя.

– Воду – да. Причем открыл, попил, развернулся – я уже другую бутылку беру обычно. Были случаи, что подсыпали что-то. Коньки, естественно, с собой всегда, костюмы тоже.

На соревнованиях, бывало, тупили коньки – о батарею, о кафель. Засыпали соль – из-за того, что нога потеет, начиналось раздражение. Потом невозможно было кататься, ты чувствовал, что ногу разъедает, – сказал Соловьев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
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