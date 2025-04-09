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Даниил Глейхенгауз: «Интерес к фигурному катанию в России не упал. Но будет проще набирать полные залы, когда люди будут видеть новых чемпионов мира и Олимпийских игр»

Глейхенгауз считает, что российское фигурное катание справляется с отстранением.

– Прошло три полноценных внутрироссийских сезона. Насколько хорошо, по вашему мнению, наше фигурное катание это выдержало?

– Я думаю, что мы достойно выдержали и показали, что мы справились с этим. Много сделано было и федерацией, и Первым каналом, чтобы поддерживать интерес к фигурному катанию как у зрителей, так и у самих спортсменов. Поэтому сложный период, думаю, подходит к концу. Дальше все будет налаживаться.

– Не упал ли интерес к фигурному катанию?

– По полным трибунам на соревнованиях и на шоу мы можем понять, что интерес не упал. Но так вечно все равно не может продолжаться. Конечно, для зрителя, менее погруженного в фигурное катание, все равно необходимы международные титулы спортсменов.

Будет проще набирать полные залы, когда люди будут видеть новых чемпионов мира, олимпийских чемпионов, а не когда ты можешь стать только многократным чемпионом России.

– Чаще спрашивают: «А как фигуристы переживают отстранение?» Но хочется спросить – а как тренеры переживают это время сейчас?

– Я могу сказать за себя, что это такая немного работа на износ. Очень долго так проработать, наверное, было бы сложно, потому что ты мотивируешь сначала себя, потом мотивируешь спортсмена и отдаешь очень много сил и энергии, чтобы спортсмен не терял мотивацию, чтобы видел, как тренер каждый день заинтересован в прогрессе, в работе.

И это слегка сложно по моральным ощущениям, это энергозатратно. Но думаю, что дальше будет уже легче, – сказал хореограф и тренер Даниил Глейхенгауз.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoДаниил Глейхенгауз
ТАСС
logoсборная России
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