Алена Косторная: «Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Планы пока не менялись»

Алена Косторная подтвердила, что хочет вернуться на соревнования в 2026-м.

Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей, с которым в ноябре 2024-го объявила о приостановке карьеры на два сезона.

«Наши планы пока не менялись. Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Ближайший год будет сложный дня нас, но, надеюсь, к осени все наладится, и будет попроще.

Весной мы катаемся в туре Евгения Плющенко и потом несколько месяцев выступать не планируем, а вернемся на арену, наверное, в декабре. Будем идти по нарастающей – сначала шоу, потом спортивные сборы и полноценное возвращение на соревнования. Надеюсь, мы сможем восстановиться и заново войти в обойму.

Пока наша занятость выглядит так – либо мы выступаем сами, либо тренируем других. В другие проекты нас пока не зовут. А это было бы интересно! Например, побыть капитаном на Кубке Первого канала. С другой стороны, это (отсутствие приглашения) и плюс – меньше разных провокационных моментов, которые могли бы произойти. Как говорится, промолчишь – за умную сойдешь», – сказала Косторная.