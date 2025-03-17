Алена Косторная: «Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Планы пока не менялись»
Косторная – чемпионка Европы-2020 в одиночном катании. Сейчас она выступает в паре с Георгием Куницей, с которым в ноябре 2024-го объявила о приостановке карьеры на два сезона.
«Наши планы пока не менялись. Мы вернемся на соревнования в 2026 году. Ближайший год будет сложный дня нас, но, надеюсь, к осени все наладится, и будет попроще.
Весной мы катаемся в туре Евгения Плющенко и потом несколько месяцев выступать не планируем, а вернемся на арену, наверное, в декабре. Будем идти по нарастающей – сначала шоу, потом спортивные сборы и полноценное возвращение на соревнования. Надеюсь, мы сможем восстановиться и заново войти в обойму.
Пока наша занятость выглядит так – либо мы выступаем сами, либо тренируем других. В другие проекты нас пока не зовут. А это было бы интересно! Например, побыть капитаном на Кубке Первого канала. С другой стороны, это (отсутствие приглашения) и плюс – меньше разных провокационных моментов, которые могли бы произойти. Как говорится, промолчишь – за умную сойдешь», – сказала Косторная.
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