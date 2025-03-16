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Косторная и Куница исполнили показательный номер на Кубке по конькобежному спорту

Алена Косторная и Георгий Куница исполнили показательный номер в Москве.

Фигуристы, выступающие в парном катании, вышли на лед в рамках шоу на Кубке союзного государства по конькобежному спорту, который проходит в спорткомплексе «Крылатское».

Косторная и Куница исполнили несколько элементов между забегами конькобежцев.

В сезоне-2023/24 пара заняла девятое место на чемпионате России. В ноябре 2024-го фигуристы объявили о приостановке спортивной карьеры.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Георгий Куница
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