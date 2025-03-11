«Сейчас будем милостыню просить». Косторная и Куница записали влог о поездке на соревнования в Смоленск
Алена Косторная опубликовала влог о поездке на соревнования в Смоленск .
Фигуристка и ее партнер в парном катании Георгий Куница, которые также работают тренерами, отправились вместе со своими подопечными на любительский турнир SkateSmolensk-2025. Он проходил 19 января.
«Мы на вокзале. Сейчас будем милостыню просить», – сказал Куница перед отправлением.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: VK Алены Косторной
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