«Сейчас будем милостыню просить». Косторная и Куница записали влог о поездке на соревнования в Смоленск

Алена Косторная опубликовала влог о поездке на соревнования в Смоленск .

Фигуристка и ее партнер в парном катании Георгий Куница , которые также работают тренерами, отправились вместе со своими подопечными на любительский турнир SkateSmolensk-2025. Он проходил 19 января.

«Мы на вокзале. Сейчас будем милостыню просить», – сказал Куница перед отправлением.

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