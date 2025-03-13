Миронова о реакции на программы: «Бывает, что читаю комментарии, слушаю подкасты, но чувствительно к этому не отношусь»

Фигуристы Миронова и Устенко рассказали, как реагируют на комментарии о себе.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли шестое место в танцах на льду на чемпионате России в Омске.

– Произвольный танец «Гамлет» в этом сезоне получал противоречивые отзывы – часть зрителей осталась в восторге, другая часть постановку не поняла. Изучаете ли вы, что пишут о ваших выступлениях?

Миронова : У меня бывают разовые акции – порыв найти еще какую-то точку зрения, подпитаться. Бывает, что читаю комментарии, слушаю подкасты, но чувствительно к этому не отношусь. Если на программу есть совершенно разные отзывы и мнения, значит, она чего-то стоит. Близко к сердцу это все не подпускаю, если кто-то хочет навредить нам нелестными комментариями, пусть придет и скажет в лицо. С лестными в целом та же схема (улыбается).

Устенко : Не читаю комментарии, очень редко бывает настроение, когда интересно посмотреть, что люди пишут про танцы. В основном опираюсь на мнения другого рода.

– За время вашей карьеры сталкивались ли вы с откровенным хейтом? Или же такое свойственно только для одиночных видов?

Устенко : Мне кажется, в танцах этого даже больше в каком-то смысле.

Миронова : Я лично с хейтерами не сталкивалась, но была бы рада с ними пообщаться.