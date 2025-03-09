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Семененко о номере для «Русского вызова»: «Мне кажется, не стоит раскрывать все карты. Все постепенно»

Евгений Семененко считает, что пока рано «раскрывать карты» о его шоу-программе.

22 марта в Санкт-Петербурге пройдет турнир фигуристов по шоу-программам «Русский вызов».

«Как поздравили Алексея Николаевича [Мишина] с днем рождения [8 марта]? Основной подарок будет продемонстрирован на ледовой арене. А как поздравили лично – это пусть останется между нами. Решил взять ту программу, с которой есть очень приятные воспоминания и ассоциации.

Известно ли, с кем буду ставить номер на «Русский вызов»? Мне кажется, не стоит раскрывать все карты. Перед «Русским вызовом» еще будет Кубок Первого канала. Все постепенно», – сказал двукратный чемпион России Семененко.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoсборная России
мужское катание
logoАлексей Мишин
logoЕвгений Семененко
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