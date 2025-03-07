Лукашова снялась с произвольной программы на первенстве Москвы
Валерия Лукашова снялась с произвольной программы на первенстве Москвы.
Об этом сообщает Федерация фигурного катания Москвы.
Лукашова занимала четвертое место после короткой программы с результатом 69,56 балла.
По информации журналиста «Р-Спорта» Владислава Жукова, причиной снятия спортсменки стал ротавирус.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФКМ
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