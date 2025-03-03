Лакерник о возобновлении карьеры Сизерона: «Возвращение в спорт с новой партнершей – это тяжело, в одну реку дважды не войдешь. Но интересно»

Лакерник считает, что Сизерону будет тяжело возвращаться в спорт с Фурнье-Бодри.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон образовал дуэт с Лоранс Фурнье-Бодри . Они будут выступать за Францию.

Ранее фигурист выступал в паре с Габриэлой Пападакис . Помимо золота Олимпиады, они – пятикратные чемпионы мира. Пападакис и Сизерон не выступали на соревнованиях после сезона-2021/22, а в декабре 2024-го объявили о завершении карьеры.

«Безусловно, возвращение в спорт с новой партнершей – это тяжело. Лично для меня пара Сизерона и Пападакис была хороша тем, что они очень хорошо владели коньком, это был их козырь, помимо других моментов.

Люди скатываются не один год, поэтому, с одной стороны, в одну реку дважды не войдешь... Но это интересно», – сказал почетный вице‑президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник .

«Я мог вернуться на лед только с ней». Сизерон возобновил карьеру, но без Пападакис