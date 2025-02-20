Изабо Левито: «Я не тренировалась три месяца. Было очень тяжело, потому что я никогда раньше не чувствовала себя такой слабой»

Изабо Левито прокомментировала свое выступление на турнире Road to 26 Trophy.

Американская фигуристка заняла второе место, уступив эстонке Нине Петрыкиной.

«Я очень рада, что справилась с произвольной программой. Это был мой второй прокат произвольной после травмы. Хочется вернуться домой и еще потренироваться, откатать программу снова. Чувствую себя хорошо.

Я начала прыгать три недели назад. Не тренировалась три месяца. Было очень тяжело, потому что я никогда раньше не чувствовала себя такой слабой.

Моим обязательством было показать тройные прыжки на этих соревнованиях. Вчера руководитель нашей команды принял решение, что я не буду делать каскад из двух тройных. Изначально я хотела исполнить его в короткой программе, но, думаю, это было правильное решение – не переусердствовать и откатать чисто.

Я знаю, что мне просто нужно еще немного потренироваться, и тогда я вернусь в полную силу», – сказала Левито .