Изабо Левито: «Я не тренировалась три месяца. Было очень тяжело, потому что я никогда раньше не чувствовала себя такой слабой»
Американская фигуристка заняла второе место, уступив эстонке Нине Петрыкиной.
«Я очень рада, что справилась с произвольной программой. Это был мой второй прокат произвольной после травмы. Хочется вернуться домой и еще потренироваться, откатать программу снова. Чувствую себя хорошо.
Я начала прыгать три недели назад. Не тренировалась три месяца. Было очень тяжело, потому что я никогда раньше не чувствовала себя такой слабой.
Моим обязательством было показать тройные прыжки на этих соревнованиях. Вчера руководитель нашей команды принял решение, что я не буду делать каскад из двух тройных. Изначально я хотела исполнить его в короткой программе, но, думаю, это было правильное решение – не переусердствовать и откатать чисто.
Я знаю, что мне просто нужно еще немного потренироваться, и тогда я вернусь в полную силу», – сказала Левито.
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