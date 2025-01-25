Гленн, Левито и Лью вошли в состав сборной США на чемпионат мира, Эверхардт выступит на чемпионате четырех континентов
Определен состав женской сборной США на чемпионаты мира и четырех континентов.
Сборная США
Женщины
Чемпионат мира (24-30 марта, Бостон)
Алиса Лью
Запасные: Сара Эверхардт, Брэди Теннелл, Старр Эндрюс.
Чемпионат четырех континентов (18-23 февраля, Сеул)
Сара Эверхардт
Эмбер Гленн
Запасные: Брэди Теннелл, Старр Эндрюс, Соня Хилмер.
Чемпионат мира среди юниоров (24 февраля – 2 марта, Дебрецен)
Софи Джолин фон Фельтен
Запасные: Логан Хигасэ-Чен, Шерри Чжан, Джозефин Ли.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: федерация фигурного катания США
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