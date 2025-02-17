Лакерник об олимпийском отборе: «Федерации надо смотреть не только на уровень спортсменов, но и на критерии ISU»

Александр Лакерник отметил выступление Петра Гуменника в финале Гран-при России.

Гуменник победил в мужском одиночном турнире, набрав 314,54 балла за два проката.

«Соревнования получились интересными и прошли в серьезной борьбе со спортивной точки зрения. Пожалуй, больше всех запомнился Гуменник. У него и раньше были хорошие прокаты, но какой-то один – либо короткая, либо произвольная. А тут он исполнил великолепно обе. Бесспорный победитель турнира.

Что касается поездки на отбор к Олимпиаде, то моего мнения пока никто не спрашивал. Решение принимает федерация, ей надо смотреть не только на уровень спортсменов, но и на критерии ISU. Надеюсь, будет сделан правильный выбор», – сказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU).

Также он высказался о победе Аделии Петросян в женском одиночном катании.

«В данный момент Аделия – лидер женской команды. У нее была борьба с тройным акселем. Видимо, надо и ей, и тренерскому штабу еще над ним поработать, поскольку он нужен.

Хорошо, что даже после неудачи она каталась фактически безупречно. У Аделии уже есть опыт, какие-то помарки не выбивают ее из колеи», – приводит слова Лакерника «ВсеПроСпорт».

После лихого проката Гуменника накрыло всех: тренер в слезах, Сихарулидзе схватился за голову

«Хотелось выиграть триумфальнее. Хотя бы приличнее». Победа с ошибкой для Петросян – не победа