Макар Игнатов: «Не считаю, что лучшая короткая программа в сезоне, на чемпионате России было лучше. Была борьба за прыжки, доволен, что чисто откатал»

Макар Игнатов заявил, что доволен прокатом короткой в финале Гран-при России.

После короткой программы Игнатов идет шестым с результатом 95,94 балла.

«Прокатом доволен, нормально. Отпуск в Дубае должен был быть недолгим, два дня доотдыхал и приехал. Было время подготовиться. Наверное, не самый плохой вариант был.

После прыжкового турнира я чувствовал, что эмоционально вымотался, так как сезон начал раньше. Даже неплохо, что было 6 дней, чтобы перезагрузиться.

Не считаю, что лучшая короткая программа в сезоне, на чемпионате России было лучше. Была борьба за прыжки, доволен, что чисто откатал. Будем готовиться к произвольной», — сказал Игнатов.