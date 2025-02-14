Макар Игнатов: «Не считаю, что лучшая короткая программа в сезоне, на чемпионате России было лучше. Была борьба за прыжки, доволен, что чисто откатал»
Макар Игнатов заявил, что доволен прокатом короткой в финале Гран-при России.
После короткой программы Игнатов идет шестым с результатом 95,94 балла.
«Прокатом доволен, нормально. Отпуск в Дубае должен был быть недолгим, два дня доотдыхал и приехал. Было время подготовиться. Наверное, не самый плохой вариант был.
После прыжкового турнира я чувствовал, что эмоционально вымотался, так как сезон начал раньше. Даже неплохо, что было 6 дней, чтобы перезагрузиться.
Не считаю, что лучшая короткая программа в сезоне, на чемпионате России было лучше. Была борьба за прыжки, доволен, что чисто откатал. Будем готовиться к произвольной», — сказал Игнатов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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