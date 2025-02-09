Алина Горбачева: «В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально»
Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что получила травму.
«К сожалению, вынуждена сообщить вам плохую новость. В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально на левой ноге.
Очень хочу выступить на финале Гран-При, и если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск.
А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень очень грустно и страшно», – написала Горбачева.
Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Алины Горбачевой
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