Алина Горбачева: «В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально»

Фигуристка Алина Горбачева сообщила, что получила травму.

«К сожалению, вынуждена сообщить вам плохую новость. В среду я упала неудачно и дернула пах. Думала, что все пройдет быстро, но нет. Пока не могу даже скользить нормально на левой ноге.

Очень хочу выступить на финале Гран-При, и если станет хоть немножечко лучше, я обязательно поеду в Красноярск.

А сейчас мне как никогда нужна ваша поддержка, потому что очень очень грустно и страшно», – написала Горбачева.

Финал Гран-при России пройдет с 14 по 16 февраля в Красноярске. Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2025 года.