Мама Вадима Наумова: «Сына еще не достали, его тело до сих пор не обнаружено. Хоронить будут в США»
Тело Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне, пока не найдено.
Об этом сообщила мама фигуриста и тренера Ия Наумова.
Наумов погиб вместе с женой Евгенией Шишковой, с которой они вместе выступали в парном катании.
«Сына еще не достали, его тело до сих пор не обнаружено. Внук (Максим) там, он сейчас живет у нашей подруги, она нам как родная, практически член семьи, он остается там, и работает, и учится.
Хоронить их будут там, но тело Вадима еще не нашли. А я туда поехать не могу, муж очень болеет, я его оставить одного не могу. Мне 82 года, нам помогают наши внуки, которые с нами здесь», – сказала мать Наумова.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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