«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы

Лопарева и Бриссо назвали неожиданным серебро на чемпионате Европы в Таллине.

Сегодня Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо , выступающие за Францию в танцах на льду, набрали 206,76 по сумме программ. Победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12).

Бриссо: Второе место – сюрприз. Мы хотели приехать за медалью, но совсем не ожидали серебра.

Лопарева: Будем продолжать ту же работу, которую и делали раньше.

Бриссо: Мы уделим внимание тому, что не удалось нам сегодня. И поскольку мы, кажется, на верном пути, мы в преддверии чемпионата мира продолжим работать в том же духе.