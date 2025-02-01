«Второе место – сюрприз. Мы совсем не ожидали». Лопарева и Бриссо о серебре на чемпионате Европы
Лопарева и Бриссо назвали неожиданным серебро на чемпионате Европы в Таллине.
Сегодня Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, выступающие за Францию в танцах на льду, набрали 206,76 по сумме программ. Победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12).
Бриссо: Второе место – сюрприз. Мы хотели приехать за медалью, но совсем не ожидали серебра.
Лопарева: Будем продолжать ту же работу, которую и делали раньше.
Бриссо: Мы уделим внимание тому, что не удалось нам сегодня. И поскольку мы, кажется, на верном пути, мы в преддверии чемпионата мира продолжим работать в том же духе.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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