«Мы достигли своего лучшего результата в сезоне, сделали все возможное». Дэвис и Смолкин о 8-м месте на чемпионате Европы

Диана Дэвис и Глеб Смолкин оценили итоги чемпионата Европы, где заняли 8-е место.

Сегодня в Таллине завершились соревнования в танцах на льду. Дэвис и Смолкин , представляющие Грузию, набрали 190,15 балла по сумме программ. Победили итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (212,12).

Смолкин: Сегодня и правда было хорошо. Мы достигли своего лучшего результата в этом сезоне, поэтому считаем, что сделали сегодня все возможное, что могли на данный момент. Похоже, что наша работа дает плоды.

Дэвис: Я отлично себя чувствую, но сильно волновалась. Глеб помог мне справиться с этим, и я рада, что смогла выдать хороший прокат, несмотря на волнение.

Смолкин: Теперь, после чемпионата Европы, мы планируем взять неделю отдыха, если тренеры разрешат. Затем сосредоточимся на подготовке к чемпионату мира. Между ними у нас не будет никаких соревнований, так как нет тех, которые помогли бы нам с очками в мировом рейтинге.