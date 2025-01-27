Малинин, Браун и Торгашев вошли в состав сборной США на чемпионат мира в Бостоне
Джейсон Браун вошел в состав сборной США на чемпионат мира 2025 года в Бостоне.
Сборная США
Мужчины
Чемпионат мира (24-30 марта, Бостон)
Эндрю Торгашев
Джейсон Браун (в случае возвращения)
Запасные: Камден Пулкинен, Максим Наумов, Джимми Ма.
Чемпионат четырех континентов (18-23 февраля, Сеул)
Максим Наумов
Запасные: Джимми Ма, Томоки Хиваташи, Даниэль Мартынов.
Чемпионат мира среди юниоров (24 февраля – 2 марта, Дебрецен)
Патрик Блэквелл
Джейкоб Санчез
Запасные: Александр Феган, Лоренцо Элано, Кай Ковар.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: US Figureskating
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