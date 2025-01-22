Энберт о пропуске Степановой и Букиным финала Гран-при России: «Александра и Иван – опытные спортсмены, они точно знают, как распределить силы»

Энберт высказался о пропуске Степановой и Букиным финала Гран-при России.

Ранее стало известно, что Александра Степанова и Иван Букин не выступят в финале Гран-при России. Соревнования пройдут с 14 по 16 февраля в Красноярске.

Тренер дуэта Александр Жулин объяснил решение желанием раньше начать подготовку к следующему сезону.

«Я думаю, что каждый случай надо рассматривать отдельно: для кого‑то правильно пропускать соревнования, для кого‑то – нет. Александра и Иван – опытные спортсмены, которые прошли огромный путь в профессиональном спорте. Они точно знают, как распределить силы. Например, на квалификацию, возможно, поездку на Олимпийские игры, когда нужно немножко остановиться, чтобы не было травм, чтобы к новому сезону подойти с полными силами.

Они выступили на главном турнире сезона: чемпионате России, своими прокатами доказали, что на данный момент абсолютно заслуженно являются первым номером. Поэтому я уверен, они точно знают и хорошо себе представляют, сколько им нужно времени. Если они так решили, значит, это правильное решение.

Если мы говорим в принципе о пропуске турниров, конечно, для кого‑то наоборот. Каждый турнир – это возможность занять призовое место, возможность показать себя, возможность получить новый опыт, возможность прокататься еще раз перед судьями, послушать их комментарии. Так что здесь нельзя однозначно сказать, правильно пропускать турнир или нет. Для каждой пары, для каждого спортсмена это отдельный случай», – сказал серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт .