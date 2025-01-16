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Вадим Воронов: «Хотел бы начать тренерскую деятельность, преподавать фигурное катание. Уже есть небольшой опыт»

Фигурист Вадим Воронов заявил, что хочет начать тренерскую деятельность.

Воронову 14 лет, он является многократным призером российских турниров, победителем Российско-китайских игр.

«Дорогие друзья, у меня есть к вам предложение, я хотел бы начать тренерскую деятельность и начать преподавать фигурное катание! У меня уже есть небольшой опыт! Кого заинтересовало это предложение, пишите в комментариях, я с вами свяжусь», – написал фигурист в телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Воронова
logoсборная России
мужское катание
Вадим Воронов
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