Никита Сарновский: «Думаю, Трусова могла бы быть тренером. Если я встречаю ее на льду, могу подъехать и сказать: «Саша, помоги подкорректировать технику». И она идет навстречу»

Никита Сарновский считает, что Александра Трусова могла бы стать тренером.

– Мы много общались с Сашей, когда она готовилась к контрольным прокатам. Если я вижу, что человек настроен на разговор, я могу подойти и поговорить на какие-то темы.

Если я встречаю ее на льду, могу подъехать и сказать: «Саша, помоги немного подкорректировать технику». И она идет навстречу! Она мне реально как-то помогла с флипом.

Сначала, конечно же, уточнил у Евгения Викторовича (Плющенко), можно ли обратиться к Саше. Он одобрил, и я после этого уже попросил ее помочь. Сработало! Мне было приятно на душе – и, наверное, ей тоже, что ее совет пригодился. Думаю, она могла бы быть тренером.

Помню, мы играли с ней на вкручивание в четверной лутц, когда Саша вспоминала его. Прыгали по очереди – сначала она попытку, потом я. Было весело.

– И на Кубке Первого канала [среди юниоров] ты оказался в ее команде…

– Да! Поддержка от Саши чувствовалась максимальная. Не в обиду другой команде, но к Трусовой хотел попасть больше, я все-таки катаюсь с ней в одной группе. И да, на Кубке Первого канала я реально хотел сделать пять четверных, но получилось только наполовину, – рассказал Сарновский , который в этом сезоне дважды выигрывал этапы Гран-при России среди юниоров и стал серебряным призером Российско-китайских молодежных игр.