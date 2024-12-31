Алексей Ягудин: «Самая прекрасная новость года – решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборе на Олимпиаду»

Алексей Ягудин назвал самые запоминающиеся моменты в фигурном катании в 2024 году.

«В 2024 году в нашем фигурном катании запомнились этапы Гран-При и яркий чемпионат России, который прошел в Омске и закончился неделю назад.

А также запомнилось решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборочном турнире перед Олимпийскими играми.

Это самая прекрасная и светлая новость уходящего 2024 года», — сказал Ягудин.

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