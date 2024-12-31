Алексей Ягудин: «Самая прекрасная новость года – решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборе на Олимпиаду»
Алексей Ягудин назвал самые запоминающиеся моменты в фигурном катании в 2024 году.
«В 2024 году в нашем фигурном катании запомнились этапы Гран-При и яркий чемпионат России, который прошел в Омске и закончился неделю назад.
А также запомнилось решение, которое позволит нашим спортсменам участвовать в отборочном турнире перед Олимпийскими играми.
Это самая прекрасная и светлая новость уходящего 2024 года», — сказал Ягудин.
Международный союз конькобежцев допустил россиян к отбору на Олимпийские игры в индивидуальном нейтральном статусе.
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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