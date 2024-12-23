Лайшев о допуске фигуристов к отбору на Олимпиаду: «Условия – просто издевательство, но мы все равно прорвемся. Как сказал президент: победа будет за нами»
Ренат Лайшев назвал издевательством условия допуска фигуристов на Олимпиаду.
Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к квалификации на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе. В каждом виде сможет выступить только один спортсмен или пара.
«То, что допускать будут, было ясно как сон. Но сами условия – просто какое-то издевательство. Решают там у себя в объединенном кружке в самых разных видах деятельности.
Но мы все равно прорвемся. Как сказал наш президент: победа будет за нами», – сказал президент «Самбо-70».
Наших фигуристов пустили на Олимпиаду! Но ограничений ой как много
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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