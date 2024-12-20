Причиной снятия Тютюниной и Грачева с ЧР стали проблемы со спиной у партнера

Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев , выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата России в Омске по медицинским показаниям.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на слова тренера Александра Жулина сообщила, что причиной стали проблемы со спиной у партнера.

После ритм-танца Тютюнина и Грачев занимали 15-е (последнее) место. В прошлом сезоне они завершили чемпионат России на седьмом.