Причиной снятия Тютюниной и Грачева с ЧР стали проблемы со спиной у партнера
Фигуристы Софья Тютюнина и Матвей Грачев, выступающие в танцах на льду, снялись с чемпионата России в Омске по медицинским показаниям.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) со ссылкой на слова тренера Александра Жулина сообщила, что причиной стали проблемы со спиной у партнера.
После ритм-танца Тютюнина и Грачев занимали 15-е (последнее) место. В прошлом сезоне они завершили чемпионат России на седьмом.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
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