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Девид Нарижный: «Хотим уже выйти на международную арену, посоревноваться с ребятами, с которыми давно соревновались. Нет полной конкуренции, поэтому нечестно»

Девид Нарижный заявил, что хочет выступать на международных стартах.

Танцевальный дуэт Нарижного и Ирины Хаврониной получил за ритм-танец на чемпионате России 83,96 балла. 

«Работали как обычно, ничего сверхъестественного в подготовке не было, готовились как на каждый старт, добросовестно, нарабатывали физику, все происходило как обычно. Мне было спокойнее, чем на прошлых этапах, для меня прошло все хорошо.

Мы всегда понимаем, что есть риск где-то ошибиться, тот чемпионат России был удачным, смогли с пятого места уйти на третье, для нас это ценный опыт, в целом никакого негатива с того старта нет, не зацикливаемся на этом», – сказала Хавронина. 

«Новый сезон – новые ощущения. Тренировка была в 4:30 по Москве, я уснул только в 3:30 по местному, поспал два часа, Ира не смогла до меня достучаться. Ира сказала: «Девид, как так можно?». Я даже не знаю, что случилось, на будильнике выскочило, что уже долго играл, не знаю, звук на максимум был включен. Если бы Ира не пошла будить, я бы, скорее всего, к тренировке бы приехал.

Мы работаем на себя и для себя, что делали, то и продолжаем делать, стараемся быть лучшей версией себя, хотим уже выйти на международную арену, посоревноваться с ребятами, с которыми давно соревновались, нет полной конкуренции, поэтому нечестно», – добавил Нарижный.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoчемпионат России
танцы на льду
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
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